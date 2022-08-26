В российских бутиках товаровед заменяла подделками сумки стоимостью миллион рублей

Сумки люксового бренда Hermes, проданные в России, могут оказаться подделками. Товаровед в течение восьми лет подменяла оригинал дешевыми копиями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам сотрудника одного из бутиков, с 2014 по 2022 год товаровед обманывала клиентов. Она следила за поставками моделей сумок Birkin и Kelly. Некоторые из них она заменяла на фейковые и отправляла в магазины, а оригиналы продавала в интернете.

Точно неизвестно, сколько сумок могут оказаться поддельными, предположительно, речь идет о девяти штуках. При этом стоимость каждой из этих моделей составляет от 1 млн рублей.

Тем временем, компания Hermes планирует вернуться в Россию 1 сентября 2022 года. В настоящее время сотрудники бренда начали внутреннюю проверку и проводят ревизию остатков товаров.

Москва, Зоя Осколкова

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