Подростка задавило плитой в заброшенной школе под Кировом

Железобетонная плита упала на двух подростков в городе Котельниче Кировской области. Один мальчик погиб, второй доставлен в больницу. следственный комитет возбудил уголовное дело.

Местный житель купил здание старой школы для демонтажа. На помощь он пригласил своего знакомого, а тот позвал подростков 14 и 16 лет, которые и занимались разбором здания. Днем 25 августа во время работ на подростков упала железобетонная плита. Один погиб на месте, второго успели довезти до больницы, им занимаются врачи.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о происшествии и дал указание возбудить уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть, то есть по ч.2 ст.216 УК РФ. Двое мужчин задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», – рассказали в управлении СКР по Кировской области.

Прокуратура начала собственную проверку для оценки действий местных властей, должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также собственника аварийного объекта.

Напомним, в Севастополе в руинах заброшенного здания погиб подросток. Братья 12 и 10 лет играли в заброшенном доме, когда на них обрушилась бетонная конструкция.

Котельнич, Наталья Рязанова

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