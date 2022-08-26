Новосибирский депутат попался на покупке наркотиков из-за границы

Депутат Буготакского сельсовета в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Народный избранник заказал из Германии LSD, количества которого хватило на квалификацию «в крупном размере».

По версии следствия, депутат Роман Янов купил запрещенное вещество через сайт в Интернете, расплатившись с помощью безналичного перевода. Продавец отправил наркотик письмом по почте, но необычное послание перехватили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни.

Янова обвинили в незаконном перемещении через границу Таможенного союза наркотиков в крупном размере группой лиц по сговору (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ) и покушении на покупку наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Его дело уже передано в суд.

«24 августа уголовное дело в отношении Янова Романа поступило в суд. Судебное заседание назначено на 6 сентября», – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Ранее в Ярославской области задержали депутата по подозрению в организации нарколаборатории.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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