Ярославский депутат организовал нарколабораторию

В Ярославской области задержали депутата по подозрению в производстве наркотиков. 28-летний народный избранник организовал нарколабораторию, считают правоохранители.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о депутате муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александре Бортникове. Он стал фигурантом уголовного дела о незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд отправил чиновника в СИЗО до 15 марта 2022 года. Если вина депутата будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Александр Бортников приходится сыном депутату муниципалитета Ярославля, председателю постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игорю Бортникову.

Ярославль, Зоя Осколкова

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