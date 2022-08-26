На Сахалине воспитатель волоком утащила малыша с прогулки

В Южно-Сахалинске воспитатель детского сада протащила по асфальту малыша, задержавшегося на прогулке. Прокуратура взялась за проверку инцидента.

В соцсетях появился фрагмент записи с уличных видеокамер, которые запечатлели случившееся. В кадре видно, что воспитатель волоком тащит воспитанника по асфальту в сторону входа в группу. Она держала мальчика сначала за обе руки, потом за одну, не давая времени встать на ноги.

Знакомые родителей пострадавшего мальчика предупредили горожан, что воспитатель работает в садике «Золотой петушок», а мальчик так был наказан за то, что задержался на прогулке. Мама трехлетнего малыша сфотографировала царапины на теле сына и обратилась в полицию.

«Прокуратурой города организована проверка. Будет комплексно проверено соблюдение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения условий их пребывания в дошкольном учреждении», – пояснили в прокуратуре Сахалинской области.

Напомним, в Подмосковье воспитатель ударила четырехлетнюю девочку по лицу за то, что воспитанница сорвала цветок во время прогулки.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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