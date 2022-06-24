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Пятница, 24 июня 2022, 16:54 мск

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Случай с избиением ребенка в детсаду Подмосковья заинтересовал прокуратуру

Видеозапись, запечатлевшая избиение четырехлетней девочки воспитательницей детсада, заинтересовала прокуратуру Московской области. По данному факту организована проверка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено как воспитатель МБДОУ Детский сад 14 «Радуга» города Лобни применяет физическую силу в отношении четырехлетней воспитанницы. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Лобни, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», – сообщила прокуратура.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой воспитательница бьёт рукой по лицу ребенка за то, что девочка сорвала цветок во время прогулки.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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