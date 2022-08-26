При взрыве в Бердянске ранен замначальника горГАИ

Взрыв прогремел в городе Бердянске Запорожской области, находящемся под контролем России. Пострадал замначальника городской Госавтоинспекции. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Бердянска.

Взрыв произошел у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя. «По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников», – говорится в сообщении.

Правоохранитель доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями. Медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Судя по фото с места происшествия, по всей видимости, сработало взрывное устройство, которое было заложено возле служебного автомобиля Колесникова.

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом, организованным украинской стороной. «Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобожденных территорий», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 24 августа в Запорожской области в результате покушения погиб глава администрации поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Чиновник получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля и умер в больнице.

Москва, Наталья Петрова

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