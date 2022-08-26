Скончался пострадавший при взрыве замначальника ГАИ Бердянска

Врачи не смогли спасти заместителя начальника ГАИ города Бердянска Запорожской области Александра Колесникова, получившего ранения при взрыве возле своего служебного автомобиля. Об этом мэрия города сообщила в Telegram.

Согласно данным следствия, злоумышленники закрепили взрывное устройство на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из города Мариуполя. Бомба была начинена поражающими элементами.

«За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя», – сообщили в мэрии.

Там добавили, что основной версией взрыва является «теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя». Отмечается, что Колесников оказался рядом с оздоровительным центром случайно.

Ранее в мэрии заявили, что за взрывом стоит «преступный киевский режим».

Москва, Наталья Петрова

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