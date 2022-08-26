У ставропольского «гаишника с золотым унитазом» изъяли имущества на почти 200 миллионов рублей

Пресс-служба генпрокуратуры РФ в пятницу, 26 августа, сообщила, что у экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, ставшего известным золотым унитазом в своем коттедже, суд изъял в пользу государства имущества на 180 миллионов рублей.

В сообщении генпрокуратуры говорится: «Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову».

Ранее генпрокуратура РФ сообщала, что было установлено, что «Сафонов, его родственники и близкие лица приобрели объекты недвижимого и иного имущества. При этом сведений о законности источников, за счет которых оно приобреталось, не представлено. Поэтому надзорным ведомством 6 декабря 2021 года в суд было направлено исковое заявление об обращении данных объектов в доход государства».

Напомним, в 2021 году в Ставропольском крае были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

«Знаменит» экс- начальник управления ГИБДД по Ставрополью стал, когда в ходе обыска в его особняке в санузле были обнаружены «золотые» раковина и унитаз.

Москва, Иван Бабурин

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