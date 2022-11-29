На Ставрополье возбудили 20 новых дел в отношении прославившегося «золотым унитазом» гаишника

Бывший глава ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и его подчиненные стали фигурантами 20 новых уголовных дел о взяточничестве.

По данным следствия, Сафонов и другие фигуранты в течение трех лет получали от 20 водителей грузовиков взятки на сумму более 789 тысяч рублей. За это сотрудники ГИБДД обязались обеспечить беспрепятственное движение фур по дорогам края с нарушением правил дорожного движения и грузоперевозок.

Напомним, в 2021 году в Ставропольском крае были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

«Знаменит» экс- начальник управления ГИБДД по Ставрополью стал, когда в ходе обыска в его особняке в санузле были обнаружены «золотые» раковина и унитаз.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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