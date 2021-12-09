Еще 21 объект недвижимости найдены у владельца золотого унитаза – главы ГИБДД Ставрополья

Генпрокуратура РФ готовит документы для суд, чтобы передать в казну еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей по делу о взятках. Имущество нашли у главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова и его родственников.

Дорогостоящие автомобили и предметы роскоши нашлись также у подчиненных Сафонова, которые проходят с ним по одному делу, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов. Специалисты оценили приобретенное за годы службы имущество всех подозреваемых в сотни миллионов рублей.

«К уголовной ответственности по данному делу привлекается и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут», – цитирует генпрокурора РИА «Новости».

Напомним, в конце июля глава и сотрудники главка ГИБДД по Ставропольскому краю, а также четверо гражданских лиц были задержаны по подозрению во взяточничестве на 19 млн рублей. Следователи нашли предметы роскоши в доме Алексея Сафонова и позолоту даже на сантехнике. За получения взятки в особо крупном размере руководителю регионального УГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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