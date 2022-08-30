В Японии тонны соляной кислоты попали в Тихий океан

Разлив соляной кислоты случился на стекольном заводе AGC на востоке Японии. Порядка 1,2 тыс. тонн химиката растеклись по территории прибрежного предприятия и попали в воды Тихого океана, сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент случился вечером 26 августа, но официальное заявление было опубликовано 29 августа. В резервуаре с кислотой образовалась протечка, и из него вытекло 1228 тонн химиката. Прибывшие пожарные всю ночь насосами собирали разлившуюся кислоту, но во время работ часть химиката успела стечь в океанские воды.

Завод сбросил в прибрежные воды фильтрованную воду, чтобы снизить концентрацию кислоты. На 14:13 часов 27 августа содержание кислоты в воде рядом с заводом было в пределах нормы. Завод продолжают обрабатывать после утечки, его заново запустят только после подтверждения безопасности для работников. Ведется расследование причин утечки.

Напомним, топливо из упавшего бензовоза разлилось в озеро Липпетях в Якутии. Машина с цистерной перевернулась на раскисшей от дождей дороге, горючее удалось быстро собрать.

Токио, Наталья Рязанова

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