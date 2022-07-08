В Якутии топливо из упавшего бензовоза попало в озеро

Бензовоз слетел в кювет и перевернулся в Чурапчинском районе Якутии. Часть топлива разлилась и попала в озеро Липпетях, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент случился около дизельной электростанции в селе Чурапча. Дорога раскисла из-за дождей, и грузовик под собственным весом снесло с дорожного полотна. Водитель немедленно вызвал экстренные службы и позаботился о герметичности цистерны.

Но часть топлива успела разлиться. АО «Энерготрансснаб» отправил на место происшествия сорбент для устранения разлива топлива, пожарная служба Чурапчинского района предоставила боновые ограждения.

Специалисты уточняют, сколько топлива пролилось и какой ущерб был причинен озеру. Отмечается, что водоем не используется для забора питьевой воды.

«Прокуратура организовала проверку. Объем разлитого топлива уточняется, установлена заградительная линия для предотвращения дальнейшего разлива нефтепродуктов. Будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства», – пояснили в прокуратуре.

Ранее в Волге нашли загрязнение из-за розлива нефтепродуктов неподалеку от Астрахани.

Якутск, Наталья Рязанова

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