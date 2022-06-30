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Четверг, 30 июня 2022, 15:32 мск

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В акватории Волги у Астрахани обнаружили масляное пятно

В Волге зафиксирован разлив нефтепродуктов неподалеку от Астрахани. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

«Поступила информация о загрязнении поверхности реки всплывающей радужной пленкой в районе Якорной стоянки №6. Факт загрязнения нефтепродуктами подтвердился. Общая площадь загрязнения составила 500 кв. метров», – говорится в сообщении.

Инспекторы осмотрели место загрязнения, специалисты взяли пробы воды. По результатам лабораторных исследований в Росприроднадзоре рассчитают размер ущерба, причиненного Волге.

Сотрудники Морспасслужбы занимаются ликвидацией нефтепродуктов. Все материалы по этом делу передадут в УМВД РФ по Астраханской области.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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