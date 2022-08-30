В Сызрани стая бродячих собак искусала четырех детей

Четыре мальчика пострадали от бродячих собак вечером 29 августа в Сызрани. После нападения стаи двое школьников попали в больницу.

Нападение случилось около 19:55 часов рядом с недостроенным домом. Пострадали двое 10-летних мальчиков и подростки 13 и 14 лет. Всех осмотрели медики, и двух школьников отпустили лечиться домой, а двух госпитализировали с укушенным и ранами ног.

Следственный комитет и прокуратура Самарской области начали проверку инцидента, сообщили в пресс-службах ведомств. Пока специалисты СКР устанавливают обстоятельства случившегося, сотрудники прокуратуры оценят действия местных властей по организации отлова безнадзорных животных. Также будет проверено соблюдение требований закона при ограничении доступа посторонних на территорию стройки.

Ранее в Челябинской области пятилетняя девочка пострадала от нападения стаи собак. Медики диагностировали у ребенка несколько рваных ран на теле.

Сызрань, Наталья Рязанова

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