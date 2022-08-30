Сгорели заживо: бригада скорой помощи погибла в страшном ДТП под Ярославлем

Под Ярославлем в массовой аварии с бензовозом погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. Власти региона уточнили, что жертвами страшного ДТП стали медики из бригады скорой помощи.

По информации полиции, автоавария произошла около 09.55 в Ярославском районе у деревни Воробино. Столкнулись бензовоз, ехавшая на вызов машина скорой помощи «Фиат» и легковушка «Лада». Обстоятельства ДТП выясняются.

Врио губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что в результате аварии разлилось топливо из бензовоза. «Загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла», – написал он в Telegram.

По данным спасателей, вспыхнули два частных жилых дома у автодороги. На месте работают несколько пожарных расчетов, сообщил Евраев. «Сейчас ситуация под контролем… Угрозы для людей нет», – добавил он.

Ярославль, Наталья Петрова

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