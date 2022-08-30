Волгоградец на самокате насмерть сбил пенсионера

Мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера в центре Волгограда. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ночью 27 августа35-летний мужчина ехал на самокате по пешеходной зоне Астраханского моста. Он наехал на 75-летнего мужчину, который от силы удара упал и ударился головой о покрытие моста. Скорая отвезла пострадавшего в больницу, где он и умер.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в управлении СКР по Волгоградской области.
В Ялуторовске на 9-летнего мальчика наехал подросток на электросамокате. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.
Волгоград, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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