Волгоградец на самокате насмерть сбил пенсионера

Мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера в центре Волгограда. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ночью 27 августа35-летний мужчина ехал на самокате по пешеходной зоне Астраханского моста. Он наехал на 75-летнего мужчину, который от силы удара упал и ударился головой о покрытие моста. Скорая отвезла пострадавшего в больницу, где он и умер.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в управлении СКР по Волгоградской области.

В Ялуторовске на 9-летнего мальчика наехал подросток на электросамокате. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»