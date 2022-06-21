В Тюменской области двое детей пострадали под колесами электросамокатов

В Тюменской области двое малолетних детей пострадали из-за наездов электросамокатов. В Ялуторовске 20 июня на 9-летнего мальчика наехал подросток на электросамокате, после чего сразу скрылся с места.

«Вместе с пострадавшим школьником шла его старшая сестра. Девочка несколько кварталов бежала за электросамокатом, но не смогла догнать. Школьник обратился в лечебное учреждение с травмами», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Еще один наезд случился в Тюмени в «Затюменском экопарке». Там электросамокат сбил 5-летнюю девочку. Человек на самокате уехал, позднее родители с девочкой, получившей рану лба, обратились в больницу.

Тюмень, Ольга Федорова

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