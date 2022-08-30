Волгоградка забила сына толкушкой во время застолья

Жительница хутора Колпачки в Волгоградской области стала фигурантом уголовного дела после семейного застолья. Ее обвинили в убийстве сына.

Вечером 27 августа 51-летняя женщина и ее 27-летний сын мирно выпивали, пока разговор не превратился в ссору. Сын дошел до оскорблений, и женщина схватила деревянную толкушку для картошки.

«Женщина нанесла сыну не менее семи ударов в область головы, отчего тот скончался на месте. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – пояснили в управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

Как сообщал «Новый День», пенсионерка из Подмосковья заказала киллеру убийство сына. Молодому человеку должны были устроить передозировку наркотиков, но он остался жив, в женщину арестовали.

Волгоград, Наталья Рязанова

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