Утомил старушку: жительница Подмосковья заказала убийство сына

Пенсионерка из Подмосковья заказала киллеру, под видом которого выступал оперативник, убийство собственного сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«В период с мая по август 2022 года обвиняемая из личной неприязни к своему сыну стала подыскивать исполнителя для совершения его убийства. О данных преступных намерениях женщины стало известно оперативным сотрудникам ГУ МВД России по Московской области и дальнейшие ее действия происходили под контролем правоохранительных органов. В результате 17 августа обвиняемая, находясь у дома в г.о. Электрогорске встретилась с мужчиной, выступившим в роли исполнителя убийства и передала ему денежные средства в размере 3 тысячи рублей для приобретения наркотического средства, которое необходимо было ввести в организм ее сына, инсценировав передозировку наркотическим средством, а также ключи от квартиры, для проникновения в жилище», – говорится в сообщении ведомства.

На следующий день «исполнитель» передал женщине в качестве доказательства убийства паспорт ее 39-летнего сына, фото с изображением тела потерпевшего, а также вернул ключи от квартиры, после чего она была задержана сотрудниками ОУР МО МВД России «Павлово-Посадский».

Следователями проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, потерпевший и обвиняемая. 68-летняя женщина дала признательные показания, сообщив об обстоятельствах, совершенного ею преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следствия судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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