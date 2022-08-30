Полиция Китая арестовала 234 подозреваемых в банковской афере

Полиция Китая раскрыла банковскую аферу с участием сотен подозреваемых. 234 фигурантов взяли под стражу, сообщает Associated Press.

По версии следствия, Лу Ивэй и его сообщники захватили контроль над четырьмя уездными банками в провинции Хэнань и еще двумя – в провинции Аньхой. Они пообещали 18% годовых по вкладам, и люди понесли им свои деньги. «Счастливые» вкладчики хвастались удачей соседям, и те тоже открывали вклады в банках.

Мошенничество вскрылось, когда головной банк попал под расследование. Узнав новости, люди потянулись в местные отделения банка, но не смогли вернуть свои сбережения. Финансовый регулятор пообещал, что часть вкладчиков получит возмещение.

Подозреваемые пытались сбежать, но не смогли выбраться из города. В системе данных о распространении коронавируса все они получили «красный» статус, запрещающий передвигаться по стране. Полиция задержала подозреваемых, а 234 из них – взяли под стражу.

Кибермошенники во втором квартале похитили у россиян 2,8 млрд рублей. Зафиксированы 211,2 тыс. случаев мошенничества.

Пекин, Наталья Рязанова

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