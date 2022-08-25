Мошенники отняли у россиян 2,8 млрд рублей за II квартал

Кибермошенники с апреля по июнь похитили у россиян 2,8 млрд рублей, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России.

Объем похищенного на 5,5% меньше, чем во II квартале 2021 года. Число случаев хищений также уменьшился на 10,8% по сравнению с прошлым годом: зафиксированы 211,2 тыс. случаев. В Центробанке это объяснили снижением активности мошенников после начала военной спецоперации.

«Такая динамика объясняется снижением активности кибермошенников с конца февраля и по апрель включительно. При этом с мая вновь наблюдается рост количества звонков и рассылок от злоумышленников», – говорится в сообщении регулятора.

За те же три месяца заблокированы 117,6 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники, – почти в 10 раз больше, чем за II квартал 2021-го. А число заблокированных интернет-ресурсов выросло более чем на треть.

Ранее Центробанк предупредил, что злоумышленники стали представляться сотрудниками регулятора. Для убедительности они даже присылают в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России.

Москва, Наталья Рязанова

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