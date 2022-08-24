Мошенники придумали новую уловку, чтобы выманивать деньги

Центробанк России предупредил о новой уловке телефонных мошенников. Злоумышленники стали представляются сотрудниками Банка России, сообщил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Более того, по словам специалиста, аферисты используют в своих легендах его данные, это выглядит «очень правдоподобно».

«В последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, «сотрудником» Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России», – рассказал Уваров в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Центробанк никогда не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не обслуживает счета физлиц. По словам, кем бы ни представлялся звонящий, не надо сообщать ему личные данные, номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или полученный от банка смс-код.

Уваров также спрогнозировал возвращение мошенников к использованию старых легенд обмана, связанных с коронавирусом, на фоне роста заболеваемости Covid-19.

Ранее Центробанк предупреждал, что мошенники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки мобильного оператора и пытаются подключить переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка. Таким способом аферисты получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похищают деньги.

В банках рассказывали о схеме обмана с получением удаленного доступа к банковским картам россиян. Мошенники вынуждают пользователей устанавливать приложения под видом сервиса киберзащиты.

Москва, Наталья Петрова

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