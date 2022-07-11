Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Банк России предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки мобильного оператора и пытаются подключить переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка. Таким способом мошенники получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похищают деньги.

Так, предлогом для разговора может стать сообщение, что номер абонента якобы скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр, которая на самом деле включает переадресацию СМС на номера мошенников.

Также лжепомощники могут сообщить, что абоненту необходимо переоформить договор на услуги связи, поменять тарифный план на более выгодный или отключить платную услугу. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

«Главная цель мошенников – либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно. Никому не сообщайте СМС-код от личного кабинета. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку. Если у вас остались сомнения, то лучше самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте», – советует эксперт по безопасности Уральского управления Банка России Александр Сальников.

Ранее «Новый День» писал, как полиция борется с телефонными мошенниками, которые используют схему «ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники постоянно обновляют методы, зачастую используя актуальную повестку. Например, весной стали распространяться звонки на тему санкций, наложенных на банковскую систему России. Звонившие пытаются выманить у граждан критически важные персональные данные, предлагая обойти действующие запреты или пугая последствиями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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