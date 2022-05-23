«Каждый день по пять уголовных дел». В Свердловской области снова растет число телефонных мошенничеств

В Свердловской области расчет количество телефонных мошенничеств по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Жертвами, как правило, становятся пожилые люди, которым звонят на стационарные домашние телефоны, и эти номера находятся в свободном доступе в телефонных справочниках.

«К сожалению, рост таких мошенничеств мы регистрируем каждый месяц. Звонки идут с IP-телефонии, номера начинаются на 495, 499, используются и коды других стран, есть даже звонки якобы с Эквадора. Звонивший убеждает жертву отдать деньги за «спасение родственника», а следом в квартиру приходит курьер. Их задача – забрать деньги, оставить себе от 10% до 25%, а остальное перевести на счет «работодателя», которого нашли в Telegram. Мы ловим этих бегунков, и это еще хорошо, если они из Свердловской области. На днях задержали группу из трех человек, молодые парни, 1992 года рождения. Они из другого региона, катались на поезде, пользовались сервисом «Бла-бла-кар» и забирали деньги у пенсионеров. Установили три преступных эпизода. Задержанные прекрасно понимали, что участвуют в схеме мошенничества, но не могли отказаться от легких денег. Но мы с этим боремся, есть алгоритмы работы», – сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

Полицейский посетовал, что пожилые люди очень доверчивы. Старики готовы впускать в свой дом посторонних людей, прикидывающихся социальными работниками, верят телефонным звонкам, когда в трубку плачет якобы их родственник, и даже доверяются незнакомцам на улице, обещающим снять порчу. Чтобы избежать таких ситуаций, пенсионерам нужно держать постоянный контакт с родными и соседями. В семье можно договориться о кодовом слове, чтобы пожилой человек мог распознать, когда ему по телефону звонит чужой.

К сожалению, влиянию телефонных мошенников подвержены не только пенсионеры. На уловки попадаются люди абсолютно разных возрастов. «С конца февраля у нас было небольшое затишье на две-три недели, а затем снова пошли звонки из «службы безопасности банка». Продолжаются кражи с банковских карт, привязанных к торговым интернет-площадкам типа «Али Экспресс» и «Озон». Это происходит из-за утечки баз данных. С украденных банковских карт часто покупают бытовую технику и телефоны, чтобы потом перепродать товары. Люди продолжают рискованно играть на бирже – верят, что можно выиграть огромные суммы денег при минимальном вложении, а в итоге потом продают машины и даже квартиры. Ежедневно в Свердловской области возбуждается пять уголовных дел по кибермошенничествам. Количество сотрудников МВД, которые занимаются этими расследованиями, ограничено. У нас много серийных преступлений. Недавно задержали группу, на счету которой было 80 эпизодов мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП», – сообщил Артем Лаздынь.

В заключении полицейский посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а при необходимости уточнять, кто звонил, через мессенджеры. А также соблюдать кибергигиену, учиться финансовой грамотности и объяснять пожилым родственникам, как не попасться на обман.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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