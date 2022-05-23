«Банки дорожат репутацией». В МВД объяснили, почему редко возбуждают дела в отношении банковских работников, сливающих данные клиентов

В Свердловской области участились случаи кражи денег с банковских карт с помощью покупок подписок на онлайн-кинотеатры и службы доставки еды. Речь идет о случаях, когда пользователь не регистрировался на сервисе, но его картой расплатился кто-то другой.

«Это скомпрометированные карты, их реквизиты попали в даркнет от банковских работников. К сожалению, службы безопасности банков не всегда предоставляют в МВД информацию о выявленных сотрудниках, которые продали базу данных. Никому не хочется выносить сор из избы, часто таких сотрудников просто увольняют и все. Да, у нас были факты задержания граждан, но это очень маленькая толика из всей массы слитых данных в интернет. На законодательном уровне предусмотрено наказание, есть специальная уголовная статья. Тут вопрос, скорее этический для банков», – рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников в свою очередь отметил, что подобные утечки данных представляют серьезный удар по репутации кредитного учреждения. «Банки отчаянно борются с такими фактами, это не в их интересах. Но до уголовных дел такие инциденты действительно доходят редко», – признал специалист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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