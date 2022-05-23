Телефонные мошенники стали использовать тему санкций в схемах обмана

Телефонные и кибермошенники стали активнее использовать тему санкций в преступных схемах. Они выманивают у жертв критически важные персональные данные, предлагая обойти действующие запреты или пугая последствиями.

Как рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, сценарии мошеннических действий давно известны. Но за счет их комбинаций злоумышленникам удается обмануть даже подготовленных и скептически настроенных граждан. Первым признаком мошенничества является входящий звонок, чаще всего с номера 499 и 495, или любого другого незнакомого номера. Разговор обычно начинается следующим образом:

– на вашем счету зарегистрирована подозрительная операция;

– на ваше имя пытаются оформить кредит;

– проводятся мероприятия по поимке мошенников, орудующих в вашем банке.

По словам Сальникова, злоумышленники теперь уходят от так называемых «стоп-факторов». Они не просят жертву сообщить номер карты, пин-код или другие банковские данные. Но в процессе разговора заставляют человека самостоятельно совершать все банковские операции, а затем называют реквизит счета, куда надо перевести деньги.

С недавних пор мошенники стали использовать новейшую информационную повестку. В том числе такие темы, как санкции против банка, покупка наличной валюты, поводы, связанные с ответственностью за финансирование вооруженных формирований, отключение банков от SWIFT, обналичивание средств, подключение к системе СБП, оплата зарубежных сервисов, установка VPN и оформление карт зарубежных платежных систем – Visa и MasterCard.

«Мобильные приложения российских банков исчезли из основных магазинов приложений. Если у вас уже стоит банковское приложение, не нужно его переустанавливать или пытаться обновить. При установке нового приложения вы рискуете нарваться на мошенников. Фальшивое банковское приложение может иметь такой же внешний вид, и как только вы вводите логин и пароль, их получают злоумышленники. Если вы хотите скачать пакеты мобильного приложения, убедитесь, что они предоставлено банком. А лучше воспользуйтесь интернет-банком», – посоветовал Александр Сальников.

По данным эксперта, в первом квартале 2022 года Центробанк зарегистрировал 186 тысяч краж с банковских карт при совершении покупок в интернете (ущерб составил 953 миллионов рублей). Еще 39 тысяч краж зафиксировано в сфере дистанционного банковского обслуживания, то есть операции в онлайн-банке или через банкомат. Ущерб от них достиг 1,7 миллиарда рублей. Почти 72% таких преступлений совершается при помощи социальной инженерии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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