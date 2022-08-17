Мошенники запустили схему с удаленным доступом к картам россиян

Телефонные мошенники используют схему обмана с получением удаленного доступа к банковским картам россиян, предупредили в банке ВТБ. Пользователей вынуждают устанавливать приложения под видом сервиса киберзащиты.

На первом этапе проходит обзвон потенциальных жертв с помощью робота. Он якобы от имени банка сообщает о попытке международного перевода со счета клиента. Когда гражданин напуган и заверяет, что не делал перевод, его успокаивают, что операция заморожена, но нужно защитить счет.

«Жертву» просят зайти в магазин приложений и скачать на смартфон сервисную программу, а затем сообщить уникальный адрес устройства и код для подключения к нему. Если озвучить эти данные, третьи лица получат дистанционный доступ к смартфону и к одноразовым кодам из СМС. За сервисную программу мошенники выдают приложения для удаленного доступа», – рассказали в пресс-службе банка.

Злоумышленники используют разные приемы, чтобы убедить россиян, что действуют от имени банка. Например, просят оценить качество обслуживания при недавнем посещении банка или отправляют СМС якобы для проверки, привязан ли номер. Этот код отправляется с поддельных номеров не имеет отношения к схеме мошенничества.

Ранее правоохранители предупредили, что злоумышленники с помощью приложения Aweray Remote для удаленного доступа выманили у россиянки 146 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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