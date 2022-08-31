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Среда, 31 августа 2022, 08:56 мск

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В Белгородской области прогремели взрывы

Фото: Минобороны РФ

В Белгородской области утром были слышны взрывы, а также сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», – написал глава региона в телеграм-канале.

О взрывах сообщили и жители областной столицы. По их словам, грохот был слышен практически во всех районах города. Из-за взрывов «все зашаталось», пишут белгородцы в соцсетях. В то же время над городом летали вертолеты.

Ранее в Белгородской области был продлен желтый, повышенный, уровень террористической опасности, который действует с 11 апреля. Регион не раз подвергался обстрелам со стороны Украины и атакам беспилотников.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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