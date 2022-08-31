В Орле задержали пятерых школьников-пироманов

В Орле задержали пятерых школьников, которых подозревают в поджоге двух зданий МВД. Об этом сообщает SHOT.

Первый пожар произошел в тире на Привокзальной улице. Около девяти вечера подростки облили горючей жидкостью деревянную оконную раму и подожгли. Пламя не успело распространиться, через 20 минут его удалось потушить. На месте обнаружили бутылку с неизвестным веществом.

Затем пожар произошел в отделе полиции на Курской улице. Школьники пытались поджечь пятилитровую пластиковую бутылку с горючим. В этот раз огонь полыхал две минуты.

По подозрению в поджогах задержали пятерых учеников пятого, седьмого и девятого классов. На допросе дети заявили, что не хотели причинить никому вреда, а поджог совершили из шалости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Орел, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»