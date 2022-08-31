Танкер перегородил Суэцкий канал

Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале в ночь на 1 сентября. Судоходство в водной артерии временно приостановлено, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что судно в длину достигает более 250 м. Что стало причиной ЧП, пока не известно.

Следует напомнить, что в марте 2021 года в Суэцком канале сел на мель и почти на неделю перекрыл движение судов четырехсотметровый контейнеровоз Ever Given.

Каир, Иван Бабурин

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