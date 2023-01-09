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В Суэцком канале сел на мель 225-метровый сухогруз

Фото: Reuters

В Суэцком канале село на мель грузовое судно Glory. Буксиры пытаются сдвинуть застрявший сухогруз, но пока безуспешно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на обслуживающую канал компанию Leth Agencies.

Судно Glory длиной 225 метров село на мель в южной части канала. Отмечается, что сухогруз находится на плаву. При этом причины произошедшего не уточняются.

Случившееся не создало проблем для навигации судов в ближайшей акватории, отметил глава администрации канала Усама Рабиа.

В данный момент буксиры управления Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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