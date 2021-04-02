Суэцкий канал хотят сделать шире

Администрация Суэцкого канала собирается обсудить вопрос расширения транспортной артерии, чтобы не повторилась история с севшим на мель контейнеровозом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Управление Суэцкого канала считает, что причина блокирования канала была в неправильных действиях капитана сухогруза Ever Given. Судно совершило резкий маневр, отклонилось от курса и в итоге оказалось на мели.

В этот день в регионе прошла пылевая буря и дул сильный ветер. Однако около десяти других судов смогли без проблем пройти по каналу. «Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости», – заявил глава администрации Усама Рабиа.

Напомним, спасателям удалось снять с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который 24 марта полностью перекрыл проход по Суэцкому каналу, ранним утром 29 марта. В ожидании на проход через транспортную артерию скопилось около 500 судов. С момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 02.04.21

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