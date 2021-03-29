Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Спасателям удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, который перекрыл проход по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping.

На данный момент нет точной информации о том, как скоро восстановится движение по важной водной артерии. Ранее президент Египта распорядился подготовить к разгрузке 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Сообщалось, что на разблокировку канала может понадобиться до трех недель.

Telegram: Контейнеровоз сняли с мели в Суэцком канале

Судно Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн село на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. В результате было перекрыто движение в обе стороны. Из-за застрявшего контейнеровоза не могут пройти почти 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.

В качестве причин происшествия зафрахтовавшая судно тайваньская компания Evergreen назвала погодные условия – сильный ветер и мощную песчаную бурю. По другим данным, на судне произошло отключение электричества.

Через Суэцкий канал проходит около 15% мирового судоходства. В день по транспортной артерии перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов. Каждый час простоя канала, по подсчетам аналитиков, обходится мировой торговле в 400 млн долларов.

Каир, Зоя Осколкова

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