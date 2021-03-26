Ущерб от севшего на мель в Суэцком канале судна возрос до 10 млрд долларов

Аналитики подсчитали ущерб от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом. Общие потери для экономик всего мира уже составили 10 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Судно Ever Green водоизмещением 200 тысяч тонн село на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. В результате были заблокированы проезды в обе стороны, сотни других судов, в том числе танкеры с нефтью простаивают в ожидании разрешения ситуации.

В результате стоимость перевозок в мире резко возросла. Так цена доставки сухогрузного контейнера из Китая в Европу составляет около 8 тысяч долларов, что превышает значения за аналогичный период прошлого года в четыре раза. Примечательно, что выросла стоимость перевозок даже на тех маршрутах, которые не затрагивают Суэцкий канал.

Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 долларов в день. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят 1 млн баррелей нефти, стоит теперь около 17 тысяч долларов в день, что является максимумом с июня 2020 года.

Один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 млн долларов, подсчитали специалисты компании Lloyd's List. В день по транспортной артерии перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов.

Если застрявший контейнеровоз не удастся сдвинуть в ближайшее время, суда пойдут по альтернативному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. При этом стоимость может вырасти как минимум на 300 тысяч долларов, именно во столько обойдутся дополнительные топливные затраты для каждого танкера.

Александрия, Зоя Осколкова

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