В Суэцком канале образовались пробки из-за севшего на мель контейнеровоза

Контейнеровоз транспортной компании Evergreen перегородил движение в южной части Суэцкого канала. Огромное судно не удается сдвинуть с места.

Грузовое судно, на борту которого находятся тысячи большегрузных контейнеров, направлялось из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). 23 марта вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря оно село на мель.

Контейнеровоз водоизмещением 200 тысяч тонн стоит поперек водной магистрали, заблокировав движение в обоих направлениях. К югу от входа в канал в акватории Красного моря уже скопилось большое количество судов, ожидающих прохода.

Неоднократные попытки повернуть судно с помощью двух буксиров успехом пока не увенчались, передает «Интерфакс».

Александрия, Зоя Осколкова

Александрия. Другие новости 24.03.21

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