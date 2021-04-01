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Четверг, 1 апреля 2021, 11:25 мск

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Администрация Суэцкого канала потратила на разблокировку около 1 млрд долларов

Фото: ВВС

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки водной артерии в 1 млрд долларов. Сумма еще не утверждена окончательно. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не завершится.

По словам главы администрации Усамы Рабиа, предварительная сумма ущерба составляет «1 млрд долларов или около того». «Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма»,– сказал господин Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

Напомним, спасателям удалось снять с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который 24 ноября полностью перекрыл проход по Суэцкому каналу, ранним утром 29 марта. В ожидании на проход через транспортную артерию скопилось около 400 судов, в том числе больше двух десятков нефтеналивных танкеров.

Через Суэцкий канал проходит около 15% мирового судоходства. Ежедневно по водной магистрали перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов. Каждый час простоя канала, по оценкам аналитиков, обходится мировой торговле в 400 млн долларов.

Каир, Зоя Осколкова

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