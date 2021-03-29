Трафик по Суэцкому каналу полностью восстановят через 3,5 дня

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. В администрации водной магистрали рассчитывают возобновить трафик в полном объеме через 3,5 дня.

«Сегодня египтянам удалось положить конец кризису с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на огромные технические затруднения, возникшие в ходе операции», – написал египетский лидер в свое твиттере.

Глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа в свою очередь сообщил, что навигация будет восстановлена после перемещения судна Ever Given на технический осмотр.

«Мы продолжим работать 24 часа в сутки, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору», – отметил он. По его словам, на это понадобится порядка 3,5 дней, передает ТАСС

Напомним, спасателям удалось снять с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который 24 ноября полностью перекрыл проход по Суэцкому каналу, ранним утром 29 марта. В ожидании на проход через транспортную артерию скопилось около 400 судов, в том числе больше двух десятков нефтеналивных танкеров.

Через Суэцкий канал проходит около 15% мирового судоходства. Ежедневно по водной магистрали перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов. Каждый час простоя канала, по оценкам аналитиков, обходится мировой торговле в 400 млн долларов.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 29.03.21

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