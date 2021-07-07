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Среда, 7 июля 2021, 13:35 мск

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Виновный в блокировке Суэцкого канала контейнеровоз продолжит плавание

Контейнеровоза Ever Given, блокировавший в марте Суэцкий канал, продолжит плавание. Судовладелец и администрация транспортного коридора достигли договоренности о разрешении конфликта.

После снятия с мели судно находилось под арестом. Сегодня при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала оно будет выведено в Средиземное море и продолжит плавание до пункта назначения в Нидерландах.

Подписание соглашения между владельцами контейнеровоза и администрацией Суэцкого канала состоится в городе Исмаилия. Планируется торжественная церемония с участием дипломатов и высокопоставленных лиц. По данным телеканала Al Arabiya, компания выплатит 540 млн долларов за нанесенный ущерб.

Напомним, спасателям удалось снять с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который 24 марта полностью перекрыл проход по Суэцкому каналу, ранним утром 29 марта. В ожидании на проход через транспортную артерию скопилось около 400 судов, в том числе больше двух десятков нефтеналивных танкеров. Через Суэцкий канал проходит около 15% мирового судоходства. Ежедневно по водной магистрали перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов. Каждый час простоя канала, по оценкам аналитиков, обходится мировой торговле в 400 млн долларов.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 07.07.21

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