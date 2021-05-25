Вину за блокировку Суэцкого канала возложили на капитана контейнеровоза

Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, доказало вину капитана. При этом администрация канала почти в два раза уменьшила штраф для владельцев судна.

Контейнеровоз на шесть дней заблокировал одну из главных транспортных артерий. Изначально сумма компенсации составляла 916 млн долларов. Позже штраф был снижен до 600, а затем до 550 млн долларов, сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

Компенсация была рассчитана на основе стоимости контейнеровоза и его груза. Однако компания-владелец отказалась предоставить точные данные. Более того, она не оповестила руководство канала о наличии на борту легковоспламеняющихся товаров, что могло привести к катастрофическим последствиям.

Расследование показало, что в произошедшем виноват капитан Ever Given. Рабиа подчеркнул, что лоцманы при проходе через канал дают рекомендации, но окончательное решение принимает капитан.

Кроме того, Рабиа отверг предположения, будто причиной блокировки канала стала плохая погода. В тот же день до Ever Given через этот же водный путь успешно прошли более 30 судов, а годом ранее, когда в марте 2020 года погодные условия были еще хуже, ничего подобного не произошло.

В настоящее время контейнеровоз находится под арестом на стоянке в районе Большого Горького озера в самой широкой части Суэцкого канала.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 25.05.21

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