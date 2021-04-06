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Вторник, 6 апреля 2021, 15:59 мск

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В Суэцком канале сел на мель танкер

Фото: Reuters

В Суэцком канале еще одно судно село на мель, почти перегородив транспортную артерию. В этот раз помеху быстро удалось устранить.

ЧП произошло на юге Суэцкого канала. Танкер Minerva Nike, идущий под греческим флагом, ненадолго застрял, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Два буксира, находившиеся возле судна, быстро сдвинули его с места. Движение по каналу было восстановлено.

Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given 24 марта сел на мель и полностью перекрыл проход по Суэцкому каналу. Судно удалось сдвинуть только через шесть дней. В ожидании на проход через транспортную артерию скопилось около 500 судов.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 06.04.21

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