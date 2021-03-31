Россия планирует сделать Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

Альтернативой Суэцкому каналу для перевозки грузов может стать Северный морской путь (СМП), заявил курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, сделать это можно за счет мер господдержки. Он напомнил о контейнеровозе, который заблокировал движение по Суэцкому каналу на несколько дней, что привело многомиллиардным убыткам по всему миру.

«Думаю, весь мир почувствовал, что хорошо бы, чтобы был резервный вариант. А этот вариант только один – Северный морской путь. Он становится все больше по количеству провозимых грузов, становится все длиннее с точки зрения навигационного периода», – сказал Трутнев.

В то же время он признал, что на сегодняшний день перевозка грузов по СМП дороже на 30%, чем по Суэцкому каналу, передает РБК. «Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была дешевле. Если для этого потребуется какая-то отдельная государственная программа, отдельная поддержка, то это надо сделать», – предложил он.

Как писал «Новый День», ранее губернаторы пяти регионов – Санкт-Петербурга, Мурманской, Архангельской областей, а также Сахалина и Камчатки – предложили разработать план развития инфраструктуры Большого Северного морского пути – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Москва, Иван Гридин

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