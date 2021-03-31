Губернаторы пяти регионов предложили расширить Северный морской путь

Российскому правительству предложили ввести понятие «Большой Северный морской путь» и предоставить ему меры господдержки. С такой инициативой выступили губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки. Главы названных регионов считают, что путь от Петербурга до Владивостока позволит наладить хороший грузооборот по морю.

Письмо с предложением было отправлено на имя вице-премьера Юрия Трутнева в феврале. Посвященное обсуждению данной инициативы совещание должно состояться 31 марта. Предполагается, что участники мероприятия обсудят возможности создания создания регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток и обратно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вице-премьера.

Главы регионов отметили, что на сегодняшний день стратегическое планирование по развитию Северного морского пути практически не охватывает транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру Петербурга, Архангельской и Мурманской областей, Камчатки и Сахалина, но использование этой инфраструктуры вносит весомый вклад в развитие перевозок по арктическому маршруту. Они также указали на большие перспективы морских перевозок на фоне плохого развития автомобильных железных дорог на Дальнем Востоке и Крайнем Севере России.

Сегодня Северный морской путь пролегает от Карских Ворот на западе до бухты Провидения на востоке. В мае прошлого года Юрий Трутнев поручил проработать возможность расширения пути от Мурманска до Сахалина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.03.21

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