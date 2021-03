Ever Given сдвинулся с места: СМИ узнали о прогрессе в разблокировке Суэцкого канала

Севший на мель в Суэцком канале 400-метровый контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации Суэцкого канала. Это произошло после того, как из-под судна извлекли более 20 тысяч тонн донного грунта.

Отмечается, что 27 марта будут предприняты не менее двух попыток снять контейнеровоз с мели. Представители японской компании Shoei Kisen, которой принадлежит судно, заявили, что с Ever Given снимут часть груза, чтобы облегчить его вес, если углубление дна окажется безрезультатным.

Накануне вечером глава Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что судно удастся снять с мели и разблокировать важнейший транспортный коридор до конца дня 27 марта. По словам Хигаки, Ever Given е поврежден и после того, как только его снимут с мели, он сможет двигаться, сообщает BBC.

Между тем нидерландская компания Boskalis, которая пытается снять контейнеровоз с мели, сомневается в разблокировке Суэцкого канала в течение выходных. Ряд экспертов считают, что на это может потребоваться несколько недель.

Судно Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн село на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. В результате были заблокированы проезды в обе стороны, сотни других судов, в том числе танкеры с нефтью и газовозы простаивают в ожидании разрешения ситуации.

Один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 млн долларов, подсчитали специалисты компании Lloyd's List. В день по транспортной артерии перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов.

