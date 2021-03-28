Перекрывшее Суэцкий канал судно разгрузят, чтобы снять с мели

Глава администрации Суэцкого канала заявил, что президент Египта распорядился подготовить к разгрузке севший на мель и перекрывший важнейшую транспортную артерию 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya News. Ранее спасатели планировали снять контейнеровоз с мели, не прибегая к разгрузке.

По оценке главы администрации канала Усамы Рабиа, операция по разгрузке самая сложная и займет много времени. Судно перевозило 18 тыс. контейнеров. Он также сообщил, что работа по снятию судна с мели ведется круглосуточно в двух направлениях – используют буксиры и углубляется дно. Ранее сообщалось, что судно удалось сдвинуть на 29 метров.

На данный момент, по словам Рабиа, Суэцкий канал из-за застрявшего контейнеровоза не могут пройти почти 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров. Он затруднился назвать точные сроки завершения операции по снятию судна с мели.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. В результате было перекрыто движение в обе стороны. В качестве причин происшествия зафрахтовавшая судно тайваньская компания Evergreen назвала погодные условия – сильный ветер и мощную песчаную бурю. По другим данным, на судне произошло отключение электричества.

По прогнозам экспертов, на разблокировку канала может понадобиться до трех недель.

Один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 млн долларов, подсчитали специалисты компании Lloyd's List. В день по транспортной артерии перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов. Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 28.03.21

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