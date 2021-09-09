Суэцкий канал снова заблокирован

Судоходство по Суэцкому каналу вновь приостановлено.

По сведениям издания «Аль-Аин Ньюс», в ходе следования из Порт-Саида, на 54 километре водной артерии сел на мель контейнеровоз. Судно направлялось в Порт-Судан. Управление Суэцкого канала было вынуждено временно приостановить навигацию.

Как отмечают источники, из-за новой блокировки канала остановили движение четыре судна, идущие из Порт-Саида в направлении Суэца.

В настоящее время ведутся работы по снятию контейнеровоза с мели.

Напомним, в марте этого года севший на мель 400-метровый контейнеровоз Ever Given почти на неделю заблокировал Суэцкий канал. Судно 24 марта полностью перекрыло проход по водному пути. Спасателям удалось снять с мели контейнеровоз ранним утром 29 марта. В ожидании на проход через канал скопилось около 400 судов, в том числе больше двух десятков нефтеналивных танкеров.

Через Суэцкий канал проходит около 15% мирового судоходства. Ежедневно по водной магистрали перевозят грузов в общей сложности на 10 млрд долларов. Каждый час простоя канала, по оценкам экспертов, обходится мировой торговле в 400 млн долларов.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 09.09.21

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