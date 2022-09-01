В Турции восемь человек погибли в ДТП со свадебным автобусом

Восемь человек погибли, девять пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в турецком селе Ешилдере. Автобус вез гостей со свадьбы в Бурсе.

Авария случилась в ночь на 1 сентября на трассе Сивас-Малатья. Семь человек, в их числе ребенок, погибли от травм на месте ДТП, еще один умер в больнице. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, ими занимаются врачи, сообщило издание Star.

Дорогу до сих пор приводят в порядок после аварии, движение по ней пока ограничено. Полиция начала расследование, устанавливаются личности погибших и пострадавших, причины ДТП.

Как сообщал «Новый День», в Дагестане семь человек погибли, пятеро пострадали в аварии по пути на свадьбу. Водитель уснул за рулем, и их «Газель» столкнулась с грузовиком.

Анкара, Наталья Рязанова

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