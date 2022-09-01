В США 150 000 человек остались без питьевой воды, введен режим ЧС

Власти ввели режим ЧС в столице американского штата Миссисипи – городе Джексон. Водоочистные сооружения вышли из строя и почти 150 тыс. человек остались без питьевой воды.

Сильные ливни и наводнения подтопили водоочистные сооружения, и грязная вода попала в систему. В которых районах города вообще нет воды, в других из крана течет бурая жидкость. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в Джексоне, и президент США Джо Байден утвердил его, передает CNN.

Все городские школы закрыты, как и половина ресторанов и кафе. Часть заведений продолжает работать, используя бутилированную воду. В нескольких пунктах в городе воду раздают бесплатно, и туда выстраиваются очереди. Воду не всегда успевают подвозить- так быстро она заканчивается на раздаче.

31 августа на водоочистные сооружения привезли дополнительный насос, чтобы выгнать грязную воду из системы. После этого будут поднимать давление, чтобы вода дошла во все дома, а тогда займутся проблемой качества воды.

Напомним, в Евпатории ввели режим ЧС из-за аварии на Донузлавском водоводе в ночь на 30 августа. Организован подвоз воды для жителей.

Джексон, Наталья Рязанова

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