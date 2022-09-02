В Аргентине провалилось покушение на премьер-министра страны

Бразилец попытался убить премьер-министра Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Пистолет дал осечку, политик не пострадала, передает телеканал Clarin.

Покушение случилось около 21:00 часов по местному времени около дома премьера. Кристина Фернандес де Киршнер двигалась от машины к двери дома, когда один из толпы встречающих выбросил в ее сторону руку с пистолетом и нажал на курок.

Выстрел не прозвучал, мужчину тут же задержали. Пистолет выпал, его нашли рядом с местом нападения. Полиция установила, что оружие было заряжено, но не сработало. Нападавшим оказался 35-летний бразилец Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Следователи выясняют причины его поступка и все обстоятельств случившегося.

Как сообщал «Новый День», в Японии местный житель застрелил бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Покушение произошло в городе Нара во время речи для предвыборной кампании – политика ранили из самодельного пистолета.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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