российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 июля 2022, 13:49 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Бывший премьер-министр Японии скончался от полученных ранений

Фото: Kremlin.ru

В Японии скончался бывший премьер-министр Синдзо Абэ. Сегодня утром на него было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения.

67-летний Абэ умер в больнице, сообщил телеканалу NHK высокопоставленный чиновник Либерально-демократической партии.

Покушение на экс-премьера произошло сегодня утром в городе Нара, где он выступал на улице в рамках предвыборной кампании. Вооруженный мужчина подошел со спины к политику и сделал два выстрела из дробовика.

По словам сотрудников экстренных служб, пострадавший не подавал признаков жизни. В больнице у него диагностировали остановку сердца и коллапс легких. Медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь, но ранения оказались смертельными.

Подозреваемый был арестован – это 41-летний житель Нары Ямагами Тецуя. По предположению полиции, оружие он изготовил кустарным методом. В Минобороны Японии сообщили, что Тецуя три года служил в Морских силах самообороны и ушел в отставку в 2005 году. Его мотивы устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра / В доме убийцы японского экс-премьера обнаружили взрывчатку

Метки / Убийства

В доме убийцы японского экс-премьера обнаружили взрывчатку / Канадец заживо сжег незнакомку на автобусной остановке / В Ставрополье задержан подозреваемый в девяти убийствах / Из колонии под Пермью сбежал осужденный за убийство / Россиянин погиб при стрельбе в ТЦ Копенгагена / Жители Саратовской области убили собутыльника и бросили в яму во дворе / Замглавы Госсовета Египта задержан за убийство жены / Двое мертвы: в канадском банке случилась перестрелка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Убийства,