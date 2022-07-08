Бывший премьер-министр Японии скончался от полученных ранений

В Японии скончался бывший премьер-министр Синдзо Абэ. Сегодня утром на него было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения.

67-летний Абэ умер в больнице, сообщил телеканалу NHK высокопоставленный чиновник Либерально-демократической партии.

Покушение на экс-премьера произошло сегодня утром в городе Нара, где он выступал на улице в рамках предвыборной кампании. Вооруженный мужчина подошел со спины к политику и сделал два выстрела из дробовика.

По словам сотрудников экстренных служб, пострадавший не подавал признаков жизни. В больнице у него диагностировали остановку сердца и коллапс легких. Медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь, но ранения оказались смертельными.

Подозреваемый был арестован – это 41-летний житель Нары Ямагами Тецуя. По предположению полиции, оружие он изготовил кустарным методом. В Минобороны Японии сообщили, что Тецуя три года служил в Морских силах самообороны и ушел в отставку в 2005 году. Его мотивы устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

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